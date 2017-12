Les Condors contestent leur relégation en Division 3

Les Condors de Beauce-Appalaches en appelleront de la décision du RSEQ de les reléguer à la Division 3.

Les Condors ont peaufiné leur appel, mercredi, et le tout sera acheminé au RSEQ, au plus tard jeudi à 16 h, comme le prévoit le délai de 72 heures.

Deux éléments seront mis en lumière afin de convaincre le comité d’appel de revoir la décision du comité de révision rendue lundi.

« Nous ne sommes pas d’accord avec le RSEQ que notre structure verticale n’est pas assez forte pour supporter une équipe de Division 2, a affirmé le directeur de la vie étudiante Georges Salvas. En combinant la Beauce, Chaudière-Appalaches et la région de Québec pour les joueurs qui ne peuvent pas jouer en Division 1, nous avons ce qu’il faut pour réussir et présenter une équipe compétitive. »

« Le recrutement a été difficile en 2015 parce que notre entraîneur-chef Guillaume Blouin a été nommé tardivement, de poursuivre M. Salvas. On savait qu’on vivrait des saisons difficiles. Nous sommes en train de compléter la transition avec la venue de plusieurs recrues l’an dernier et on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Nous sommes en train de compléter notre plan de transition et on passe le plat de bonbon à un autre (lire les Filons de Thetford Mines) au moment de récolter. »

Explications demandées

Les Condors comprennent mal pourquoi le couperet est tombé sur eux après deux mauvaises saisons alors que le RSEQ a fait preuve d’une très grande patience dans le passé à l’égard de certaines formations.

Les Lynx d’Édouard-Montpetit ont connu sept saisons d’une victoire et moins avant d’être relégués en 2e division il y a deux ans. Quant aux Vulkins de Victoriaville, ils ont connu cinq campagnes de deux victoires et moins avant de se retrouver en Division 3.

Les Nomades de Montmorency ont signé cinq victoires en 46 parties de 2007 à 2011 sans subir les foudres du RSEQ. La mécanique promotion et rétrogradation existe depuis huit ans.

Quant aux Condors, ils ont présenté 36 victoires et 30 revers de 2009 à 2015 et atteint le Bol d’Or en 2011 avant de connaître deux saisons de misère.

« Pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi, Seigneur, a illustré le directeur de la vie étudiante. On va demander des explications sur l’application immédiate des règles après seulement deux ans, alors que le RSEQ a été plus passif dans le passé. Nous ne sommes pas tombés des nues en raison des résultats des deux dernières années. On s’y attendait et nous avons mis en place un plan et on aimerait voir les résultats sur le terrain en Division 2. »

Tourner la page

Dans l’éventualité que le RSEQ annule la décision, M. Salvas assure qu’il tournera la page si les résultats ne sont pas au rendez-vous au cours des deux prochaines saisons. « Je n’aurai pas besoin d’un gros dessin, a-t-il imagé. Si on présente les mêmes chiffres, il n’y aura pas d’intérêt à demeurer dans une division où nous ne sommes pas de calibre. »

La décision tombera au plus tôt dans la semaine du 15 janvier et au plus tard dans celle du 22.