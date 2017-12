Mathieu Baron est en couple

Mesdames, le cœur de Mathieu Baron n’est plus à prendre. C’est sur le tapis rouge de la première du spectacle Crystal du Cirque du Soleil, qu’il a présenté son amoureuse, la danseuse professionnelle Anne-Julie.

« On se connaît depuis déjà un an et demi, mais on sort ensemble depuis peu de temps. On s’est rencontrés sur le plateau de Lip Sync Battle » raconte-t-il aux côtés de sa nouvelle conjointe.

Les tourtereaux profiteront de la période des Fêtes pour passer du temps ensemble.

« On va prendre ça vraiment relax. Anne-Julie revient de tournée et on a besoin de se reposer. Le temps des Fêtes, c’est prendre le temps de voir la famille », ajoute-t-il.