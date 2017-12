Mexique: six cadavres pendus à des ponts en Basse-Californie du Sud

LA PAZ | Six cadavres pendus à des ponts ont été découverts mercredi en Basse-Californie du Sud, un fait sans précédent dans cet État touristique du nord-ouest du Mexique où le crime organisé a gagné du terrain.

Les corps ont été découverts mercredi au petit matin sur les routes menant aux trois aéroports internationaux de La Paz, San José del Cabo et Cabo San Lucas, situés dans une zone touristique très fréquentée par les Américains, les Canadiens et les Européens.

Les autorités ont ouvert une procédure «afin de réaliser les expertises nécessaires», a déclaré le parquet local dans un communiqué.

«Deux personnes étaient pendues à chaque pont», a indiqué sous couvert d’anonymat un des agents de la sécurité publique en charge des appels d’urgence dans la zone.

La police a sollicité l’aide des pompiers afin de détacher les corps. Un message menaçant, qui serait signé par des cartels de la drogue, a été trouvé sur au moins un des lieux.

Les victimes n’ont pas encore été identifiées.

La Basse-Californie du Sud, qui compte plusieurs stations balnéaires, connaît depuis plusieurs mois une recrudescence de la violence liée au crime organisé.

Selon les chiffres officiels, 409 personnes ont été assassinées dans cet État entre janvier et octobre, soit plus du double par rapport à 2016. Ce bilan sur une année est le plus lourd depuis au moins deux décennies.

Les experts estiment que les organisations criminelles comme le puissant cartel de Sinaloa et celui de Jalisco Nouvelle Génération se disputent les marchés de la drogue pour les touristes ainsi que les itinéraires permettant d’acheminer la drogue vers les États-Unis.

Au début de l’année, les sites caribéens de Cancun et de la Riviera Maya, dans le sud-est du pays, ont également été secoués par cette violence, inhabituelle dans cette région, avec des attaques à main armée qui ont coûté la vie à des touristes étrangers et mexicains.

Plus de 196 000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis fin 2006, année où le gouvernement a déployé l’armée pour tenter de démanteler les cartels de la drogue.