Pourquoi la mesquinerie est-elle réservée aux plus démunis?

Je suis technicienne en service social et je suis également impliquée avec la SSVP (Société de Saint-Vincent-de-Paul) de mon quartier. Je suis souvent outrée et découragée de voir les si maigres indexations que ce gouvernement du PLQ accorde aux plus démunis de notre société. Et surtout aux gens malades qui doivent avoir recours à la Solidarité sociale pour survivre.

Aidez-moi à comprendre. Est-ce que notre société, par le biais du gouvernement en place depuis si longtemps, en est venue à vouloir assouvir son obsession du sabrage de fonds inhumain et incontrôlé au point de penser que toutes les bassesses sont permises ? On est prêt à aider les pauvres d’ailleurs, mais pas ceux de chez nous. Ne devrait-on pas s’occuper de nos enfants avant tout ?

Fallait être naïve comme je le suis pour penser que les $$$ en surplus que ce gouvernement a faits sur le dos des moins favorisés, il allait le redonner aux malades frappés par la vie. Mais non ! Avec 954 $ par mois, comment voulez-vous qu’ils s’en sortent vu l’augmentation des coûts de la nourriture, du transport public, du téléphone, du câble et j’en passe ? Ces prestataires ne font que s’enliser année après année.

Est-ce que dans l’esprit du ministre François Blais et de son acolyte Philippe Couillard, leur indexation annuelle de 0.5 % devrait suffire à égaler l’augmentation du coût de la vie qui lui, varie entre 3 % et 5 % ? Non mais tout de même, faut pas rire du monde comme ça ! Tous les citoyens, incluant Manon Massé, sont bien prêts à défendre les femmes et les gens âgés. Mais qui est prêt à défendre les gens inaptes au travail à cause d’une santé trop précaire ? PERSONNE !