Si je devais résumer l’année qui se termine par un mot, un seul, je choisirais « méfiance ».

En effet, je regarde autour de moi, j’entends les allégations qui sont lancées à gauche et à droite, et je ne sais plus qui croire.

Alice Paquet ? Gerry Sklavounos ?

Guy Ouellette ? Robert Lafrenière ?

Annie Trudel ? La vérificatrice générale ?

Jean Charest ? Lino Zambito ?

Franchement, je ne sais pas, je suis tout mêlé...

L’ÈRE DU SOUPÇON

Regardez les récentes allégations de trafic d’influence lancées contre le Parti libéral du Québec par Yves Francœur.

L’homme n’est quand même pas un deux de pique : c’est le président de la Fraternité des policiers de Montréal !

Or, selon une enquête sérieuse menée par la SQ, M. Francœur aurait dit n’importe quoi.

Ses allégations pourtant gravissi­mes ne tiendraient pas debout deux secondes...

Vous pensiez que Giovanni Appolo était un Napolitain qui a travaillé avec les plus grands chefs du monde ? Non, ce serait un affabulateur français qui se prénomme Jean-Claude.

Vous croyiez qu’Éric Salvail était un joyeux bout en train qui semait la joie partout sur son passage ? Non, ce serait un harceleur sexuel qui abusait de son pouvoir.

Vous trouviez que Gilbert Sicotte était un acteur cool et sympathique ? Non, ce serait un tyran qui adorait insulter ses élèves... enfin, selon d’anciens étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Car ses élèves actuels ont tous plaidé en sa faveur, en disant qu’il était exigeant, certes, mais respectueux.

Alors qui croire ?

Le pire, c’est que même si certaines accusations se révèlent finalement fausses, il en reste toujours quelque chose.

Un soupçon de doute. Un climat de suspicion.

Et si c’était vrai... ?

Non, mais regarde-le... Tu ne trouves pas qu’il a l’air étrange ?

« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose », comme l’écrivait Voltaire.

QUI DIT VRAI ?

Même au sein des services de police ou des équipes d’enquête, on ne sait plus qui croire.

Il y a des chicanes internes, des règlements de compte, des coups bas, des mensonges...

Des factions opposées qui se font des jambettes par médias inter­posés...

On regarde tout ça et on ne sait plus à quel saint se vouer.

Tu regardes un reportage à la télé, et tu entends des témoins dire une chose. Puis quelques minutes plus tard, sur une chaîne concurrente, les mêmes témoins disent tout le contraire de ce qu’ils viennent tout juste de dire.

Alors ? Qui dit vrai ?

Bien malin qui pourrait le dire.

On a l’impression que plus on en sait, moins on en sait.

Des économistes réputés te prouvent, chiffres à l’appui, que telle politique était bonne pour l’économie. Puis d’autres économistes réputés te prouvent, chiffres à l’appui, que ladite politique était finalement contre-performante.

Et toi tu es là, devant cette monta­gne de chiffres, à essayer de te faire une tête.

LA CAVERNE DE PLATON

Dans les romans policiers, la vérité finit toujours par triompher.

Malheureusement, nous ne vivons pas dans un roman policier. Nous vivons dans la vraie vie.

Et dans la vraie vie, la vérité est fuyante. Trouble. Multiple.

Floue.

Tout ce qu’on voit, ce sont des ombres s’agiter sur les murs...