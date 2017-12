Une hausse de taxes de 5,6% à Sainte-Brigitte-de-Laval

Les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval subiront une première hausse de leur compte de taxes en neuf ans. Fraîchement élu en novembre, le nouveau maire Carl Thomassin a annoncé une hausse moyenne de 5,6 % en 2018.

L’élu municipal, qui a succédé à Wanita Daniele, n’avait pas de bonnes nouvelles, mercredi soir, pour les propriétaires qui ont profité de plusieurs gels de taxes consécutifs dans les dernières années à l’occasion du dépôt du budget.

Il était temps, selon lui, d’aborder la situation «avec réalisme et de manière responsable», a-t-il plaidé lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

«Il est irresponsable pour des villes, surtout des villes comme la nôtre qui ont connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, de ne pas adapter la part de contribution des citoyens à la hausse des dépenses. Nous en avons pris la pleine mesure en constatant l’état des finances dès notre arrivée en fonction en novembre dernier», a exposé M. Thomassin dans un communiqué.

«Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de demander aux citoyens de participer financièrement à l’augmentation des services qui leur sont offerts, a-t-il ajouté. Au cours des 15 dernières années, la population de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a plus que doublé, et les dépenses ont suivi la courbe, mais nous ne pouvons plus nous contenter de pelleter le problème par en avant.»