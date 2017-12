Une résidence lourdement endommagée par les flammes près de la route de l'Aéroport

L’incendie d’une résidence a donné du fil à retordre aux pompiers du Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ), dans la nuit de mardi à mercredi.

L’incendie s'est déclaré à 00h11 dans le garage de la résidence du 2358, rue André Gide, près de la route de l’Aéroport, a forcé l'évacuation de deux personnes.

À son arrivée, le chef du SPCIQ a constaté que le feu se propageait à la toiture et déclare une deuxième alarme. L’évacuation a été demandée.

Un fil électrique alimenté se trouvait au sol à l’arrière de la résidence, un périmètre d’exclusion a donc également été fait. Hydro-Québec s’est rendu sur les lieux. Un 400 livres de propane a aussi été fermé.

Une personne a dû être transportée au centre hospitalier afin de traiter un choc nerveux.

À 1h18, le chef incendie a annoncé l’aggravation non probable de l’incendie et, à 1h54, le tout était sous contrôle. La route de l’Aéroport a été fermée entre l’avenue Chauveau et la rue Notre-Dame pendant l'événement. La route est rouverte et le Commissariat aux incendies est sur place pour déterminer les causes de l’incendie.

Selon les premières constatations du SPCIQ, l’incendie aurait pris naissance dans le garage, où se trouvait un véhicule.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles