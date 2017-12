[VIDÉO] Nous mangeons des insectes

À l’occasion d’une rencontre d’entomoculteurs et producteurs de nourriture à base d’insectes à la Maison du développement durable, nous avons mangé de cette source inédite de protéines.

La nourriture à base d’insectes est maintenant très diversifiée. On la retrouve dans des pâtes alimentaires, dans des barres énergétiques, et même de la sauce pour pâtes et du pain!

Il faut dire que le taux en protéines est très avantageux pour les athlètes, tout particulièrement. En fait, la nourriture à base d’insectes serait avantageuse sur pratiquement tous les plans: plus de valeur nutritive, plus facile à produire, meilleure pour l’environnement, elle semble être idéale!

Sauf que... c’est quand même des insectes.

Alors: est-ce que c’est bon?

Regardez la vidéo pour le savoir!