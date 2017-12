ALLY, Joanne



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 14 décembre 2017, à l'âge de 57 ans 2 mois, est décédée dame Joanne Ally, épouse de monsieur Michel Verret. Née à Thetford Mines, le 22 septembre 1960, elle était la fille de dame Marcelle Côté et de feu monsieur Jean Ally. Elle demeurait à Québec arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Michel, Madame laisse dans le deuil ses filles : Chloé et Laurie; son frère, ses sœurs et son beau-frère: Micheline (feu Pierre Garneau), Richard, Suzanne (Guy Proulx), France; de la famille Verret : son beau-père Richard (feu Charlotte Thibault, Lucienne Alain); ses beaux-frères Denis et Jean (France Hamel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs respiratoires du 6e étage de l'I.U.C.P.Q. pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443