TREMBLAY, Claude



À la résidence familiale, le 10 décembre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé Claude Tremblay, époux de Cécile Buteau, fils de feu Georgette Bussières et de feu William Tremblay. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre sa femme, il laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Jouke), Sophie (Frédéric-Charles), François (Marie-Claude) et Marc (Ariel); ses petits-enfants : Elsa, Adrienne, Ellen, Maximilien, Zackary, Loïc, William, Thomas, Maèva et Evelyne; ses trois frères : feu Denis, Jocelyn (Marie-Paule) et Marcel (Louise); sa belle-famille : Roch (Colette), Benoît, Claude (Ginette), Claire (Adonia), Yvon (Louise), Léo (Nicole), Denis (Lise), Céline (Gaston) et Fernand (Claire). Il laisse aussi en deuil son grand ami Pierre et son épouse Lise. Des remerciements sont adressés à la merveilleuse équipe d'uro-oncologie du CRCEO, du personnel soignant de l'équipe d'urologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC de St-Lazare. Un merci à Mme Julie Guillemette, infirmière au CLSC de St-Lazare, de nous avoir accompagnés de façon grandiose durant toute cette épreuve. Un merci tout spécial au au Dr. Michel Côté, Dr Vincent Fradette et au Dr. Vincent Castonguay pour leur humanisme et une prise-en-charge exemplaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec dédiée à l'Hôtel-Dieu-de-Québec (www.fondationduchuq.org) 10 rue de L'Espinay, Québec, Qc, G1L ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidencele mercredi 27 décembre de 19h à 21h30 et le jeudi 28 décembre à compter de 9h.