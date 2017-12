GIRARD, Georgette Nadeau



À sa résidence, le 14 décembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Georgette Nadeau, épouse de feu monsieur Lucien Girard. Elle demeurait à Pont-Rouge.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Louis-Paul Bussières), Vivienne, Lisa (Claude Frenette), Jacques (Gladys Lavoie), Robin et Maunia (Joe Vizanko), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les enfants de tous ceux-ci. Elle a été membre pendant de nombreuses années au Club de golf Lac St-Joseph et au Club de golf Pont-Rouge, où elle a partagé sa passion du golf avec de nombreuses amies. La famille envoie des vœux d'amour à tous ceux qui ont eu la chance de croiser la vie de Georgette. On remercie aussi tous ceux qui ont eu la grâce d'avoir de la compassion et ont fait les efforts de prendre bien soin d'elle tout au cours de sa vie. Merci pour votre AMOUR et SUPPORT. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Pont-Rouge, 210, rue Dupont, Pont-Rouge, QC, G3H 1N9, T (418) 873-4432 paroissepontrouge.org.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.