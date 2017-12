SAVARD, Julien



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 décembre 2017, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Julien Savard, époux de dame Estelle Pageau, fils de feu Ernest Savard et de feu Germaine Rhéaume. Il demeurait à Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances à compter de 13h,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse Estelle Pageau, ses enfants: Sylvie (Daniel Rhéaume), Nathalie (Stéphane Blondeau), Nancy (Christian Bélanger); ses petits-enfants: Vincent, Antoine et Olivier; ses frères et sœurs: Rosanne (feu Marc-Henri Rhéaume), feu Gilbert (feu Augustine Pageau, André Kelly), feu Jean-Charles (Colette Pageau, Réal Plamondon), feu Jean-Marc, feu Romuald (feu Rachelle Goulet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pageau: Claudette (Georges Denis), feu Lorraine (feu Lionel Rhéaume, feu Conrad Martin) Gaétan (Suzanne Verret), Françoise (Cyrille Pérusse), Christine (feu Lucien Poliquin, Jacques Godbout), feu Lauretta (feu Achille Rhéaume); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.