CROTEAU, Georges-Henri



Au CHSLD de St-Flavien, le 13 décembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Croteau, époux de feu madame Madeleine Côté. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Liliane (feu Simon Bergeron), feu Cyprien (feu Antoinette Croteau), feu André (Jacqueline Croteau), Françoise (Jean-Paul Boucher), Rolland (Marielle Bergeron), Lorette (Maurice Monffet), Gaston (Claudette Roy), Lise (Henri Croteau); ses beaux-frères belles-sœurs de la famille Côté: feu Adélia (feu Joseph Charest), feu Yvonne (feu Adolphe Bergeron), feu Arthur (Claire Pouliot), feu Henri (feu Valérie Houde), feu Rose (feu Adrien Dumont), feu Alonzo (feu Adrienne Dumont), feu Lucienne (feu Raymond Lemay), Ernest (Madelaine Moffet), Gérard (Denise Côté), Philippe (Gabrielle Rousseau), feu Donat, Louise (Lucien Fournier), feu Raymond (Angèle Robichaud); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 22 décembre 2017 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire