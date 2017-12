AUDET, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur André Audet, époux de madame Lise Dutil, fils de feu Marie-Marthe Bourget et de feu Antoine Audet. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Rose Mary Francisco), Nathalie (Donald Rivest) et Julie (Frédéric Ouellet); ses huit petits-enfants: Samuel, Gabriel (Isabelle Morency), Jonathan, Anne-Frédérique, Kayla, Francis, Éléonore et Marc-Antoine; sa sœur Suzanne (feu André Normandeau); son frère Jacques (Patricia McCann); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Dutil: Pierre (Roberte Dufour) et Nicole; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gilles (feu Isabelle Laflamme), feu Michelle (feu Georges Daignault), feu Louise (feu Emmanuel Normand), feu Jean (Lise Cook) et de feu Yves (Pauline Goulet) et le beau-frère de feu Claude Dutil (feu Lucette Lemay) et de feu Michel Dutil (feu Pierrette Bédard). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.