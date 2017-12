VÉZINA, Fernand



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 11 décembre 2017 à l'âge de 86 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Fernand Vézina, fils de feu Joseph Vézina et de feu Délia Therrien, époux de feu Marie-Claire Pigeon et conjoint de madame Rita Gaudreau. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres auà compter de 9h30.Il laisse dans le deuil sa conjointe Rita Gaudreau, ses enfants : Mario (Suzanne Lavoie) et Sylvie (Guy Hayart), sa belle-fille Brigitte Levert et il est allé rejoindre son épouse Marie-Claire Pigeon et ses enfants France et Michel Vézina. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Steve, Bruno, Jessie, Yanick, Alexandre, Catherine, Jean-Sébastien, François, Christophe et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Jeannine, Raymond, Jean-Pierre, feu Charles, feu Marie-Paule, feu Léon, feu Jeanne, feu Paul-Henri, feu Robert et feu Roger. Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants de sa conjointe, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison du Littoral de Lévis, pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2ième étage Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Vézina a été confiée pour crémation à la Maison Funéraire :