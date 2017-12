GRONDIN, Jean-Guy



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 décembre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Grondin, époux de madame Pauline Bédard, fils de feu madame Bernadette Villeneuve et de feu monsieur Aurèle Grondin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h .L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin (nouveau). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et soeurs : feu Roger (Louisette Daigle), feu Jeannine, Raymond (Yolande Dussault), Micheline (feu Marcel Vaudreuil), Claudette (Marc L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Robert (Lucia Fitzback), feu Marcel (Louise Fournier), feu Mariette, Monique (Raymond Bertrand), feu Raymond, Hélène, feu Jean-Guy, Marc-André, feu Jacques et Fernand; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine, et amis. Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.