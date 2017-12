PELLETIER BÉRUBÉ, Robertine



À la Résidence Le Havre du Lac de Sainte-Félicité, le 12 décembre 2017, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédée dame Robertine Pelletier, épouse de feu monsieur Jean-Marie Bérubé. Fille de feu dame Alexina Pellerin et de feu monsieur Cyprien Pelletier. Elle demeurait à Sainte-Félicité autrefois de Saint-Omer de L'Islet.Elle laisse dans le deuil ses filles: Chantal (Claude Corriveau), leurs enfants Léa et Maxim Corriveau, Manon (Yan Chouinard) et ses enfants Émilie et Mathis Chouinard. Elle était la sœur de: Jean (Jeannette Daigle), Yvette, feu Fernand (Françoise Garceau), Germaine (Germain Paré), Guy (Claudette Plante), Pierrette et Gilberte (Hervé Bélanger); de la famille Bérubé, elle laisse dans le deuil son beau-frère Robert (Lise Ellemberg). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence le Havre du Lac pour leurs délicates attentions et les excellents soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Omer. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire