BÉGIN, Bertrand



À Montréal, le 15 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Bertrand Bégin, époux de madame Thérèse Guimont, fils de feu madame Martine Labrecque et de feu monsieur Eugène Bégin. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement, en toute intimité, au cimetière de Magog. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Renée (Stephen), Stéphane (Chantal) et Hélène (René); ses petits-enfants: Émilie, Amanda, Anh-Sarah (Jean) et Alizée. Il était le frère de: Rolande (feu Marcel), Mariette (feu Fernand), feu Joseph-Marie (Sylvie) et Louison (Diane) ainsi que le beau-frère de: feu Laurent (Monique), Roger, Jean-Paul (feu Andrée), Annette, Gaby (feu Jean), Madeleine (feu Max), Denise (feu René) et Andrée. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier ses amis de CCR pour leur aide et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.