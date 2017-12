FORTIN, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 décembre 2017, à l'aube de ses 79 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Fortin, époux de madame Lucille Chabot, fils de feu Regina Devarennes et de feu Paul-Émile Fortin. Il demeurait à Pont-Rouge.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Alain (Arlette Peeters), Daniel (Bridgette Delile) et son fils adoptif Claude Paquet (Sylvie Gravel); ses petits-enfants: Jennifer Fortin (Guillaume), Jennifer Peeters (Jérome), Louis Fortin (Laurence), Alexandre Fortin, Mélissa Fortin (Jonathan), Kevin Delile, Daphnée Fortin (William), Sonny Paquet et Cedric Paquet; son arrière-petite-fille Laeticia Peeters-Jasmin; ses soeurs et son frère: Jeannine (feu Claude Gagnon), Pierrette (feu Jean-Marc Cantin), Lise (feu André Chicoine), Nicole, Claudette (Guy Bacon) et Jacques (Louise Savard); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Lucien Chabot (Jeannette), feu Denis Chabot (feu Michelle), Pierrette Labrecque (feu Denis), France Labrecque et Gilles Labrecque (feu Sylvie); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il a rejoint son fils Christian. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs, du 7e étage et de la dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel de la Résidence Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au département de la dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.