VIR, Josée



Au Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le samedi 16 décembre 2017, est décédée à l'âge de 51 ans et 8 mois, madame Josée Vir, fille de feu monsieur Jean-Marie Vir et de feu madame Georgette Vachon. Elle demeurait à Lac-Etchemin et était native de Sainte-Rose-de-Watford. La famille recevra les condoléances ausamedi de 10h à 13h15.sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Vanessa (Dany Fournier), Jeffrey et Claudia; sa petite-fille Émy-Jade et le père de ses enfants Yves Veilleux. Elle était la sœur de: Paul (Sylvie Nadeau), Réjeanne (Jacques Carrier), Jacques (Brigitte Boulet), Martial (Nicole Carrier), Richard (Jocelyne Fortin) et Pierre (Sonia Provençal). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Veilleux ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines neveux, nièces et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CISSS-CA, secteurs Etchemins de Lac-Etchemin pour leurs bons soins et leur soutien. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis (Québec) G6W 6N2. Formulaires disponibles au salon.