GAUTHIER, Régent



À son domicile, le 16 décembre 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé subitement monsieur Régent Gauthier, fils de feu monsieur Fernand Gauthier et de feu madame Yvonne Lesage, fils adoptif de feu monsieur Maurice Leclerc et de feu madame Lucette Gauthier. Il demeurait à Deschambault, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au, à partir de 10 h,Régent laisse dans le deuil ses enfants: François (Julie Mailloux), Catherine (Michel Gravel); ses petits-enfants: Pierrick, Clovis, Flavie et Jasmine; la mère de ses enfants Claire Chamberland ainsi que tous les membres des familles Gauthier, Lesage et Leclerc, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tous les intervenants du CLSC et du Halo pour leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc, G1M 3H6. https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous