VÉZINA, Robert



Au CHUL, le 14 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Vézina, époux de madame Madeleine Racine, fils de feu madame Albertine Ferland et de feu monsieur Joseph Vézina. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, le vendredi 22 décembre 2017 de 11h à 13h auIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: France (Denis Charbonneau), Johanne (Roch Gagné) et Christiane (Serge Desmeules); ses petits-enfants: Patrick (Jenny) et Anne-Julie (Francis). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Simone (feu Guillaume Couillard), feu Rolland, feu Cécile (feu Damase Tremblay), feu Rita (feu Gérard Toussaint), feu Philippe et feu Adrien (Monique Renaud). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine: Claude (Carmen Maranda), Yolande (feu André Vézina) et Ghislaine (Majella Brousseau); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.