POULIN, Adrienne Gagné



Au CHSLD de Beauceville, le14 décembre 2017, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée dame Adrienne Gagné, épouse de M. Clermont Poulin. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour de la célébration, à compter de 12 h 30. Il a été confié à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil son fils: Martin Poulin (Annie Lessard). Elle était la sœur de feu Émérentienne (feu Jean-Louis Grondin), feu Cécile (feu Victorien Gilbert), Liliane (feu Sam Schwartz). Elle était la belle-sœur de feu Fernand (feu Thérèse Goulet), Berthe (feu Gérald Hardy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des centres d'hébergement et CLSC de Beauce (253, route 108, Beauceville, G5X 2Z3).