COUTURE, Georges-Eugène



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 17 décembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Georges-Eugène Couture, époux de feu dame Germaine Fournier. Il était le fils de feu monsieur Philémon Couture et de feu dame Emma Verret. Il demeurait à Sainte-Foy.de 10 h à 11 h.Il était le frère de : feu Philémon (feu Juliette Rioux), feu Marie-Emma (feu Joseph Marois), feu Marguerite (feu Amédée Beauregard), feu Paul-Emile (feu Alexina Thibault), feu Henri (feu Gemma Irène Boivin), feu Lucien (feu Marguerite Rita Bouchard), feu Raymond (feu Gertrude Drolet), feu Jacqueline (Charles-Henri Duchesneau). Il était aussi le beau-frère de : feu Omer, feu Fernande (feu Jocelyn Tessier), feu Jules (feu Noëlla Renaud), feu Lucie (feu Albert Gauthier), feu Françoise (feu Marcel Guilbaut), feu Solange et feu Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, tél. : 418 683-8666, www.cancer.ca