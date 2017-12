OUELLET, Jean-Hugues



À St-Pierre, Île d'Orléans, le 9 décembre 2017, à l'âge de 53 ans, est décédé M. Jean-Hugues Ouellet, fils de feu M. Chanel Ouellet et de feu dame Béatrice Fraser, conjoint de dame Chantal Parent. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 22 décembre 2017 de 19h à 21h,de 13h à 14h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Famille, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; son fils Kaven; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Carole (Jacques Moore), Vallier (Agathe Paré), Chantale (Jean-Claude Morency), Marina (Gustave Prémont), Carmel (Aline Marcoux), feu Guy, feu Marie-Claude, Danny (Fabienne Fortin), Christine (Jacques Légaré), Marco (Mylène Paquet). Sa belle-mère Mme Estelle Boily Parent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à Nelson, Dany et Jeannot.