GODBOUT TURGEON

Emilienne Boutin



Au CSSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel- Dieu de Lévis, le 13 décembre 2017, à l'âge de 94 ans et 1 mois, est décédée paisiblement madame Emilienne Boutin, fille de feu Joseph Boutin et feu dame Léda Gosselin et l'épouse en 1ères noces de feu monsieur Phydime Godbout et en secondes noces de feu monsieur Paul-Émile Turgeon. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairede 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille: Pauline (Germain Brochu), ses petits-enfants: Johanne (Rosaire Turcotte), Guy, Marie-Pierre (Martin Noël), Josée (André Côté), et Jean Brochu; son arrière-petite-fille: Anne Brochu-Noël; ses sœurs: Géralda (Jean-Marie Ruel), Elisabeth (feu Roland Gosselin), sa belle-sœur: Françoise Bolduc (feu Rock Boutin), son beau-frère: Adrien Ruel (feu Fernande Boutin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Godbout et Turgeon. Un merci très spécial à madame Pauline Sévigny, Dre Julie Beaudoin et madame Suzanne Paquet ainsi qu'au personnel de la Résidence Charles Couillard pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à une cause qu'elle soutenait depuis plusieurs années à la Fondation québécoise du cancer, 190 Rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. ou en ligne www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire