BILODEAU, Nadia



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 décembre 2017, à l'âge de 39 ans et 8 mois, est décédée madame Nadia Bilodeau, conjointe de monsieur Guy Gosselin. Elle était la fille de monsieur Rosaire Bilodeau et de dame Lise Breton. Elle demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Guy, sa fille Maude, ses parents : Rosaire Bilodeau et Lise Breton, son frère et sa sœur : Éric (Mélanie Pinel) et Pascale, ses beaux-parents : Raymond Gosselin (feu Yvette Soucy), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Johanne (Stéphane Latulippe), Louise (Marcel Gaudreau), Richard (Brigitte Pouliot), Francis, ses neveux et nièces : Steven Gaudreau (Maude Fortier), Danick Gaudreau, Audrey et Laurie Corriveau, son parrain et sa marraine : Gilles et Rita Breton, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécialement à Lyne qu'elle affectionnait particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au sous-sol de l'église. La direction des funérailles a été confiée à la