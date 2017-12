BERGERON, Roger



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 12 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Bergeron, un être d'exception, époux de feu dame Béatrice Falardeau, fils de feu dame Anita Dumas et de feu monsieur Gustave Bergeron. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 14h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marcel, Jacinthe (Pierre Boucher), feu Isabelle, Sylvain, Claudia; ses petites-filles adorées: Anne (François Gagnon), Eve (Ruben Moreno) et Camille Boucher (Jonathan Simard), Jeanne et Rachel Moffet (et leur père Benoît Moffet); ses arrière-petits-enfants: Elodie et Loïc Simard; Béatrice et Clément Gagnon; ses frères et ses sœurs: feu Philippe (feu Rita Dubeau), feu Valéda (feu Roland Sanfaçon), feu Jeanne (feu Robert Barbeau), Marie-Paule (feu Raymond Gagné), Elianne (feu Hébert Rhéaume), feu Hélène (feu Philippe Therrien), Claire (Mathieu Cloutier), feu Henri (Adrienne Renaud), Donald, feu Normand (Huguette Duchesneau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Falardeau: feu Edith, feu Jacqueline (feu Johnny Savard), Victor (Thérèse Morin), Claude (feu Jacqueline Audy), feu Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.