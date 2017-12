RENAUD, Jean-Paul



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Renaud, époux de dame Lucille Morin, fils de feu monsieur Joseph Renaud et de feu dame Bernadette Marcotte. Il demeurait à St-Ubalde. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Lucille, monsieur Renaud laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Jocelyn Auger), Claudette (Steeve Cloutier), Yvon (Marie-Claude Nolin) et Sylvain (Colombe Nepveu); ses petits-enfants: Mathieu, Jean-Philippe, David, Nicolas, Mélissa, Audrey-Anne, Pierre-Philippe, Marie-Pyer et Alysson; ses arrière-petits-enfants: Dalyanna, Zoey et Lexy; son frère Albert (Jacqueline Darveau) et sa sœur Jeannine (feu Eldège Hamelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Suzanne (feu Charles-Auguste Magnan), Simone (Joseph Cayen) Jeannine (feu Claude Bédard), Roger, feu Clément (Aline Trudel), Denise (Réal Bibeau), Marie-Berthe (feu Marcel Brouillette), Annette (feu Raymond Gingras) et feu Jean-Noël (Marguerite Bussières). Il est parti rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédées. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.