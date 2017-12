MORAND, Jean Claude



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 15 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Claude Morand, fils de feu dame Rose-Alma Lirette et de feu monsieur Adjutor Morand. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres au, de 14 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise, Claude (Marie-Chantale Boutet), Denis (Nancy Lamonde), Alain, Nathalie (Réjean Boucher) et Manon; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur Ginette (feu André Jourdain), ses belles-sœurs: Louise Delisle, Gaétane Pearson; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il va rejoindre ses frères, sa sœur et son beau-frère qui l'ont précédé: Michel, Réjean et Nicole (Rosaire Descarreaux). La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués.