TANGUAY, Jeannine Giguère



Au CHUL, le 12 décembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannine Giguère, épouse de monsieur Raymond Tanguay. Elle demeurait à Boischatel.La famille vous accueillera aule mercredi 27 décembre 2017 de 19 h à 21 h et le jeudi 28 décembre 2017 de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Raymond Tanguay; ses filles: Anne et Line (Benoît Légaré); sa petite-fille adorée: Sarah-Maude; son frère Régis; sa belle-sœur: Marguerite (feu Don Wilson) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Sainte-Marguerite, qui lui ont prodigué de bons soins jour après jour. Merci à tous ses ami(e)s de Jazz Sainte-Foy. Un merci spécial à monsieur Guy Lainé et à son épouse Josée Poulin pour leur soutien dans cette épreuve. Un grand merci à Dr Benoit Dubuc pour sa compassion. Merci à tous ceux qui lui ont donné de l'amour et de la joie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Autisme Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec, G1E 2E9, Tél : 418-624-7432 ou par des offrandes de messes.