MORNEAU, Jean-Paul



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 17 décembre 2017 à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Morneau, époux de dame Lynda Dubé, fils de feu monsieur Paul-Émile Morneau et de feu dame Ludivine Marois. Il demeurait à Ste-Anne-de Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le vendredi, 22 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi, 23 décembre de 11h à 13h45 auet de là au crématorium sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse ses fils et ses belles-filles: Éric (Denise Boudreault), Dave (Sandra Pelletier); ses petits-enfants: Tommy, Daphnée, Mélina, Naomie, Sara-Maude, Samuel, Kimberly, Elliot et William; sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs: Françoise (feu Gilbert Rouleau), feu Louis-Philippe (Murielle Grenier), Gérald (Ghislaine Drouin), Jacques (Micheline Beaulieu), Jean-Roch, Pierre (Nathalie Caron), Steeve (Micheline Lavoie), feu Mario (Sandra Dumont), Daniel (Charline Harrison). Il était aussi le frère de feu François, feu Nelson et feu Jacinthe. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Marc-André (Carmen Lavoie), Lucille (Roland Plante) feu Lucillien (Raymonde St-Laurent), Nicole (Aurélien Belzile), Lazare (Raymonde Roussel), Gervais (Francine Caron), Yvan (Renée Dumais), Ghislain (Lucie Roussy), Serge, Chantale (Carole Donaldson) et il était le beau-frère de feu Madone-Line. Il laisse également dans le deuil son filleul Yannick Morneau, ses filleules Sabrina Morneau et Lorry Dubé ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/