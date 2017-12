COUTURE, Fidèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 décembre 2017, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Fidèle Couture, époux de dame Thérèse Lacasse, fils de feu monsieur Eugène Couture et de feu Léda Bouchard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Guylaine et Bruno (Yoshie Saito); ses petits-enfants: William Lévesque (Maude), Arnaud Lévesque (Léane), Naoto Couture Audrey-Anne Couture), Asami Couture (Jean-Michel Nobécourt); ses frères et sa soeur: feu Eugène (Yvonne Gagnon), feu Gérard (Candide Giguère), Rita (feu René Blouin) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Lacasse: Rolande (feu Jules Dumont), Jean-Guy (Gaétane Guay), André (Hélène Laliberté), Jacline (feu Marc Boucher), Denyse (feu Gilles Harvey), Odette (Serge Cameron), Roger (Lucie Beaudet) et Gisèle (Claude); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines; autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 22 décembre de 19h à 22h et le samedi 23 décembre à compter de 12h.