CARON, Simonne Lefrançois



À Château-Richer, le 15 décembre 2017, est décédée dame Simonne Lefrançois, épouse de feu M. Wilfrid Caron. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marcel (Claudette Savard), Solange (Michel Armstrong); ses petits-enfants: Caroline Caron (Richard Giroux), Martin Caron (Marie-Eve Gauvin), Eric Armstrong (Isabelle Arseneault), Rémy Armstrong (Valérie Pedneault); ses arrière-petits-enfants: Charlyne, Barbara, Mya, Ophélie, Mathilde; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement au personnel du Manoir du Château pour leur soutien extraordinaire et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, Téléphone : 418 691-0766 www.jedonneenligne.org/fondationfais