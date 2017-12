COUTURE, Jean-Paul



À l'I.U.C.P.Q., le 18 décembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Couture, époux de dame Cécile Pelletier. Il demeurait à Neufchâtel (Québec).le vendredi 22 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 23 décembre 2017 de 12h à 14h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile; ses enfants : Martin (Pierrette Paquet), Nathalie (Guy Lapointe), Michelle (David Courchesne) et Marie-Claude (Michel Boutin); ses petits-enfants : Mélissa, Carolanne, Marie-Ève, Laurie-Anne, Antoine, Jérôme, Alexandre et Megan; ses frères et sa sœur: Richard (Colette Bibeau), feu Jacques, Marcel (Danielle Lévesque), Pierre (Denise McCarthy), Roland (Monique Bélanger) et feu Jacqueline; les membres de la famille Pelletier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tel. : 418 656-4999.