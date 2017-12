DROLET, Georgette Moisan



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 17 décembre 2017, à l'aube de ses 78 ans, est décédée madame Georgette Moisan, épouse de monsieur Jean-Louis Drolet et fille de feu Cléophas Moisan et de feu madame Lucienne Trudel. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Audrey Gosselin), Jacynthe (Ghislain Brousseau) et Isabelle (Bernard Genois); ses petits-enfants: Anne-Marie Boutet (Mikaël Breault), Jérémy et Gabriel Brousseau; ses frères et sœurs de la famille Moisan: feu Yvon (feu Rachel Lamothe), Armand (Yvette Genois), feu Laurent (Madeleine Gingras), feu Claude (Lauréanne Béland), Carmelle (Maurice Lafrance), feu Clément (Reine-Aimée Trudel), Lucien (Jeannine Gingras), Lucille (Michel Drouin) et Claudette (feu Diane Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Roger (Denise Linteau), Raymond (Cécile Lachance), Monique (Laurent Gauvin), Rachel (Siméon Boucher) et Lorraine (feu Conrad Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amie(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Moisan ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, 1h30 heure avant la cérémonie religieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1 www.fsssp.ca . Les formulaires seront disponibles à l'église.