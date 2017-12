LESSARD, Rodrigue



Rodrigue Lessard de St-Ferréol-Les-Neiges, époux de dame Huguette Tremblay, retraité chauffeur d'autobus du RTC, est décédé dans la nuit du 16 décembre 2017 à l'âge de 80 ans à sa résidence entouré de ses proches. Il était le fils de feu madame Emma Huot et de feu monsieur Émile Lessard.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auvendredi le 22 décembre 2017 de 18 h 30 à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 45Il laisse dans le deuils outre son épouse et ses enfants: Nathalie (Denis), Tony (Julie), Isabelle (Laurent); ses petits-enfants: Vincent, Sébastien, Francis, Zachary, Mya et Élyzabeth; ses frères et ses soeurs; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Gemma (feu Alphédor Racine), feu Roland, feu Lorenzo (feu Jacqueline Gagnon), Anita (feu Eugène Poulin), feu Adorilla (Louisette Racine), feu Léonard (feu Aline St-Gelais), feu Évana (William Cunningham), Rosette (feu Gilles Lessard), feu Colette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Alain Lavoie ainsi que tout le personnel du CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue Des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 Des formulaires seront disponibles sur place.