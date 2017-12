FOURNIER, Lise



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lise Fournier, fille de feu madame Marguerite Baribeau et de feu monsieur Armand Fournier. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Madame Fournier laisse dans le deuil ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 4e étage de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison