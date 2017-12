BARRETTE, Claudette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Madame Claudette Barrette, survenu à l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2017. Elle était la conjointe de Monsieur Jacques Lebeau, fille de feu Léonce Barrette et de feu Germaine Légaré. Sa famille recevra les condoléances, dès 13 hElle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants: Sandra Routhier (Serge Rodrigue et leurs filles Alexia et Léa), Francis Routhier (Nathalie Canuel et sa fille Noémie) et feu Gérald Routhier; ses frères et sœurs: Irène Barrette (Ronald), Hélène Barrette (John), Simone Barrette (Paul), Annette Barrette (Valérien), André Barrette (Nicole) et feu Léo Barrette (Gisèle); sans oublier plusieurs cousins et cousines ainsi que ses neveux et nièces.