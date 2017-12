AUDET GOLDEN, Yvonne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 décembre 2017, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée paisiblement dame Yvonne Audet, épouse de feu James Golden. Elle demeurait à Frampton.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 14 h 15 pour. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Frampton, vendredi jour des funérailles à compter de 11 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants : John (Pierrette Marcoux) et Claire (feu Claude Marcoux); ses petits-enfants : Dale (Karen Tardif), Jessy (Maxime Allard); son arrière-petite-fille Chloé. Elle était la sœur de Gaudias (feu Lucienne Gagné), feu Lucienne (feu René Baillargeon), feu Clément (Ann Courtney), feu Sylvio (Yvette Bilodeau), Ghislaine (Maurice Roy), René (Patricia Marcoux), Armand (Thérèse Vachon), Léandre (feu Mary Golden), feu Claude (Rollande Fortier), Hélène (Jacques Cloutier). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Golden qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier spécialement Lucie et le personnel du Foyer de Frampton pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) ou à la Fabrique de Frampton.