Sens de l’organisation et belle simplicité

« On a parlé strictement de football en termes généraux lors de notre premier entretien. Je dirais que ce fut un élément clé pour la suite des choses. On a parlé de son expérience et des gens avec qui il a travaillé. Ce premier contact a servi de fondation aux conversations qui ont suivi

« La venue de Sherman nous procure de la crédibilité et de la visibilité. Mais on avait été clair aussi quand on a lancé le processus de recherche du prochain entraîneur. On voulait quelqu’un capable de relancer l’organisation.