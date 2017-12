Surplus RD aux Galeries de la Capitale - Maintenant 25 magasins

L’ancien Sears Décor des Galeries de la Capitale n’est pas resté vide très longtemps. Surplus RD a saisi cette opportunité dès qu’elle s’est présentée : un emplacement de choix, offrant plus de 50 000 pieds carrés, et permettant d’exposer une tonne de meubles, matelas et électroménagers neufs, à prix imbattables, impossible de passer à côté de l’occasion de s’y installer!

En effectuant le bilan de la dernière année, Richard Lemieux, copropriétaire de la compagnie victoriavilloise, réalise que sa compagnie a grandi et évolué très rapidement en seulement 12 ans. « Cette expansion nous rend fébriles, car nous réalisons à quel point la demande de notre clientèle est grandissante. En 2005, nous avons mis sur pied un concept unique, qui a révolutionné l’expérience d’achats de mobilier, et, visiblement, les Québécois ont été séduits par notre concept. »

Un concept différent

Surplus RD mise sur des entrepôts dénués de décors. En entrant dans leurs magasins, le client est en mesure de reconnaitre le décor de l’ancien occupant (Zellers, Best Buy, Sears, Target...). Le concept de Surplus RD c’est de saisir les belles opportunités de local. En gros, la compagnie coupe tous les frais reliés aux opérations courantes, telles la décoration, les intermédiaires avec les manufacturiers, etc. Ainsi, le client profite du meilleur prix possible pour du mobilier neuf.

La philosophie de Surplus RD demeure toujours la même, soit d’offrir des meubles, matelas et électroménagers de qualité neufs, à prix défiant toute compétition au Québec. L’inventaire se compose de produits en provenance de surplus, de fins de lignes, de faillites ou encore de meubles commandés directement au fabricant. Du Québec, aux États-Unis, en passant par l’Asie, les experts chargés de l’approvisionnement assistent aux grands salons, partout sur la planète, afin de connaître les tendances et dénicher les plus beaux produits, aux meilleurs prix. La gestion de l’inventaire se fait de manière très dynamique, car il y a des ajouts chaque semaine.

Sur le Web

Le site surplusrd.com affiche plus de 2 500 produits neufs pour la maison. Cet outil pratique permet de découvrir les nouveautés, les articles offerts, d’en apprendre davantage sur le concept de la compagnie et d’effectuer vos achats dans le confort de votre foyer. L’équipe est également très active sur les réseaux sociaux. Nouveautés, aubaines, idées cadeaux... suivez-les en ligne pour tout savoir!