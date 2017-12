Les festivités du 150e en quatre temps

C’est sur une note festive qu’Alma, la deuxième ville en importance dans la région, a célébré son 150e anniversaire en 2017. Voici quatre moments phares de cette année qui aura marqué la municipalité.

1 Les cérémonies d’ouverture

Alma a commencé à fêter son 150e anniversaire le 31 décembre 2016, alors que plusieurs activités extérieures étaient organisées. C’est sur le parvis de l’église Saint-Joseph que les célébrations ont débuté, avec une prestation de François Lachance qui a interprété la chanson officielle du 150e, intitulée simplement Alma.

Photo d'archives

Coïncidant avec le Nouvel An, cette soirée familiale s’est poursuivie avec une foule de spectacles tenus sur la rue Sacré-Cœur, pendant lesquels une bûche géante de 100 pieds était offerte aux participants pour la dégustation.

2 Les Jeux du Québec

Sans être un événement officiel du 150e d’Alma, la 52e finale des Jeux du Québec qui s’est tenue dans la capitale jeannoise entre le 24 février et le 4 mars derniers laissera une trace permanente dans la ville. Ce rendez-vous aura créé des retombées économiques de 6,6 M$ grâce à l’affluence de touristes. Parmi les legs que gardera Alma de cette aventure, se trouve aussi le Centre multisport, qui permet d’accueillir des événements sportifs et artistiques d’envergure.

Le comité organisateur des Jeux a même fait un surplus financier de 240 000 $ sur un budget de 5,3 millions de dollars, dont une partie des bénéfices a été remise à la Fondation Alexis-le-Trotteur, dont la mission est de soutenir le développement sportif et artistique de la ville d’Alma.

3 La Grande nuit

Un autre des événements phares de cette année anniversaire, la Grande nuit, s’est tenu le 15 juillet dans le centre-ville d’Alma. On estime que près de 10 000 personnes se sont déplacées pour célébrer cette nuit spéciale qui se voulait une commémoration des Grandes nuits d’Alma organisées dans les années 60 et 70.

Conçue pour être un événement unique, avec un souper en plein air, un spectacle de Paul Piché et une parade dans le centre-ville, la Grande nuit a tellement été appréciée de la population que plusieurs citoyens ont demandé à ce qu’elle revienne l’an prochain.

4 Le spectacle de clôture

Tenu il y a un peu plus d’une semaine devant plus de 3000 personnes au Centre multisport, le spectacle de clôture des fêtes du 150e d’Alma du 9 décembre dernier aura été l’occasion de terminer en beauté cette année qui a souligné la création d’Alma en 1867. Animé, conçu et mis en scène par l’humoriste Marie-Lise Pilote, le concert, qui était doté d’un budget de 100 000 $, a accordé une grande place aux artistes de la relève d’Alma et du reste du Lac-Saint-Jean, avec une vingtaine de créateurs qui étaient au menu.

La chanteuse country Sara Dufour et le poète Charles Sagalane, entre autres, se sont succédé sur scène. Des personnalités originaires d’Alma étaient présentes, tel que Michel Barrette,

Michel Côté et Denis Gagnon se sont aussi adressés à la foule grâce à un montage vidéo.