« Les gens apprécient de plus en plus la randonnée, car ils prennent le temps de mieux s’équiper », constate Andréanne Blouin, conseillère experte chez Mountain Equipment Coop.

L’habillement multicouche s’avère incontournable. Un sous-vêtement en fibres synthétiques ou en laine mérinos, suivi d’un lainage ou d’un gilet en polar, puis finalement une coquille imperméable et isolée, représentent les trois couches qui gardent le marcheur au chaud. Surtout, « il faut éviter le coton qui ne tient pas la chaleur et ne sèche pas. On doit rester au sec », ajoute Mme Blouin.

Quant aux bottes, en plus d’être imperméables, confortables, assez hautes et de la bonne taille, celles-ci doivent être isolantes. Selon Mathieu Grenier, conseiller à La Vie Sportive, « en général, 200 grammes d’isolant suffisent pour quelqu’un d’actif ».

Des bas de laine, des gants (ou des mitaines), un cache-cou (ou un foulard tubulaire) et une tuque qui respire, ainsi que des guêtres (pour éviter que la neige entre dans les bottes), compléteront l’habillement du randonneur.

M. Grenier suggère d’apporter dans la voiture une paire de raquettes et une autre de crampons, parce qu’on ne sait jamais les conditions au sol avant d’avoir atteint le départ du sentier.

Bien équipé !

Des bâtons de marche assurent un meilleur maintien, plus d’équilibre et d’adhérence, tout en faisant bouger le haut du corps afin que le sang circule, explique Mme Blouin. De plus, ils permettent de « tester le terrain avant d’y mettre les pieds et offrent plusieurs points d’appui quand on progresse », souligne M. Grenier.

Dans le sac à dos, des vêtements de rechange, de la nourriture sèche, de l’eau tiède dans une gourde placée bien au chaud au centre du sac, une trousse de premiers soins et une trousse de survie pourraient être d’un grand secours.

Et pourquoi pas un thermos rempli d’une boisson chaude, « car il n’y a rien de plus réconfortant, affirme M. Grenier. C’est comme une couche de vêtement, ça réchauffe l’intérieur de notre corps et rediffuse la chaleur ».

Accessoires