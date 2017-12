Un Chemin de Noël magique et hors du temps

Pendant que la neige tombait, que les conditions routières se complexifiaient, 900 personnes étaient plongées dans un autre monde, solennel, dans la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm.

Immense succès, l’an dernier, le Chemin de Noël était de retour, samedi, avec une deuxième édition.

Inspiré par le Festival of Nine Lessons and Carols, qui a lieu depuis 1918, dans la chapelle du King’s College à Cambridge, près de Londres, le Chemin de Noël est, comme le précise Bernard Labadie, directeur musical de la Chapelle de Québec, un moment de rencontre, de réflexion et d’arrêt, avant de plonger dans la folie de Noël.

Événement mettant en vedette les voix de la Chapelle de Québec, l’organiste Richard Paré, la harpiste Valérie Milot, la soprano Hélène Guilmette et la récitante Marie-Thérèse Fortin, le Chemin de Noël est un itinéraire poético-musical, constitué de chants, de musique et de lectures.

La salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm était bien remplie lorsque les 24 chanteurs et chanteuses de la Chapelle de Québec ont fait leur entrée, après les sonorités de Gesù Bambino, interprété à l’orgue et à la harpe.

Dans la noirceur, les chanteurs, cierge allumé à la main, arrivent par l’entrée de la salle, pour marcher, en procession, vers la scène. Ils chantent le Christum wir sollen loben schon, une pièce allemande, a cappella. Les voix sont divines.

Un moment qui sera suivi par l’interprétation du Minuit, chrétiens par Hélène Guilmette. Habituellement chanté par des voix de ténor, ce classique est tout aussi impressionnant et superbe, interprété par une soprano.

Photo Pascal Huot

Communion vocale

Le public, afin de favoriser le recueillement, n’a pas le droit d’applaudir. Il pourra toutefois se lever et chanter, avec force, les refrains de Venez, divin Messie, Les anges dans nos campagnes, Ça bergers et Il est né le divin enfant.

Bernard Labadie se retourne et dirige le public. Il y a de la puissance et les voix du chœur et des spectateurs emplissent l’espace dans un beau moment de communion.

Avec un programme différent de l’an dernier, sauf pour les lectures, constitué de chants allemands, anglais et français, l’Ave Maris Stella (Salut, étoile de le mer), l’Abendlied (Chant du soir), le Sainte-Nuit, avec une belle introduction à l’orgue et à la harpe, Les Rois Mages et Lully, Lulla, Lullay font partie des beaux moments.

Les voix masculines et féminines, harmonieuses et précises, capables de douceur et de puissance, se répondent, s’imbriquent et deviennent célestes et aériennes.

Magnifique sortie

Comme ils sont arrivés sur les planches, les 24 chanteurs, quittent la scène, cierges à la main, et circulent dans les rangées, entre les spectateurs, pour se diriger vers l’arrière de la salle.

Un moment magnifique où les voix s’approchent du public et résonnent d’une tout autre façon. Un moment où les poils se dressent sur les bras et où les frissons sont au rendez-vous.

Les cloches sonnent et Richard Paré et Valérie Milot mettent fin au Chemin de Noël, tout en douceur, avec le Puer nobis nascitur d’Alexandre Guilmant.

En raison des conditions climatiques, la Ville de Québec a annulé le volet extérieur de Place d’Youville ou Les Rhapsodes, le chœur de l’Orchestre symphonique de Québec et le chœur Supplément’Air devaient ajouter leurs voix à celles de la Chapelle de Québec, qui devaient être retransmises dehors.

Le Chemin de Noël est diffusé, dimanche soir, à 22 h, sur la Première Chaîne d’ICI Radio-Canada. Il sera aussi accessible durant la période des Fêtes sur ICIMusique.ca.