Une tradition unique et toujours magique

Un endroit unique, des comédiens qui excellent, des contes contemporains liés à des quartiers de Québec et un savoureux bar à desserts, année après année, la magie des Contes à passer le temps opère. Et cette édition anniversaire qui réunit les meilleurs contes des six premières éditions ne fait pas exception à la règle.

Maxime Robin et son équipe de la compagnie La Vierge folle ont vu juste. Elle permet aux gens qui viennent de découvrir cette jeune tradition, et qui étaient nombreux jeudi, de voir ce qu’ils ont manqué.

Cinq quartiers de Québec

À l’affiche à la Maison historique Chevalier, dans le quartier Petit-Champlain, jusqu’au 30 décembre, la nouvelle mouture des Contes à passer le temps propose cinq histoires qui se déroulent à Charlesbourg, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur.

Des contes qui tournent autour de la thématique du sacré et qui parlent d’un homme qui a une grande faim, d’une poutine de Noël, des gens qui sont seuls à Noël et de la tourtière de toutes les tourtières.

La force de cette septième édition réside dans le jeu des comédiens Maxime Beauregard-Martin, Lise Castonguay, Anne-Marie Côté, Jonathan Gagnon, Maxime Robin, Jack Robitaille et Sophie Thibeault. Ils s’approchent du public, lui parlent, le regardent dans les yeux et excellent dans leur façon d’habiter les contes. Magique et unique.

Un des grands plaisirs de cette soirée de contes est la portion finale, déjantée au maximum, où les comédiens se retrouvent dans une histoire commune. Celle de cette année raconte, avec beaucoup de folie et de rires, la naissance de Jésus.

Une petite marche dans le Petit-Champlain, un lieu historique, un morceau de gâteau, une tasse de vin chaud et des contes superbement livrés : l’événement est un incontournable.