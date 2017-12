11 endroits extraordinaires où observer les baleines à travers le monde

On sait tous que Tadoussac, au Québec, est un lieu extraordinaire pour l'observation des baleines. Mais nous ne sommes pas les seuls à recevoir la visite de ces énormes mammifères marins, loin de là.

Les destinations suivantes sont à la fois magnifiques et reconnues pour être fréquentées par les cétacés (baleines, dauphins...), que ce soit toute l'année ou au gré des saisons.

Attention! Les baleines sont des créatures menacées, alors il est important de choisir une compagnie qui offre des excursions en mer respectueuses de la faune et de l'environnement. Si on n'est pas certains, eh bien on reste sur le rivage, on croise le doigts, on sort la caméra et on se prépare à zoomer!

Vois 11 endroits pour les amoureux des baleines:

1. MAUI, Hawaii

Dans l’archipel d’Hawaii, ce sont les baleines à bosse que l’on vient observer. Elles y passent plusieurs mois chaque année pour élever leurs petits. Pour ne pas manquer leurs sauts impressionnants, on opte avant tout pour l’île de Maui, le long du canal Auau.

Une publication partagée par La Perouse Bay 📷 (@laperouse_bay) le 8 Avril 2017 à 7 :19 PDT

2. LES AÇORES, Portugal

On peut observer des baleines et les dauphins toute l’année dans cet archipel portugais puisque 24 espèces de cétacés s’y rendent à un moment ou à un autre. Les Açores sont actuellement l’un des plus grands sanctuaires de baleines au monde.

Une publication partagée par Terra Azul Whale Watching (@terraazulazores) le 4 Sept. 2017 à 5 :06 PDT

3. CHURCHILL, Manitoba

Dans le nord du Manitoba, la ville de Churchill est fameuse pour ses safaris aux ours polaires, mais on peut aussi y observer beaucoup de bélugas, entre autres en kayak. On estime que plus de 57 000 bélugas se rassemblent près de Churchill durant l’été. 57 000!

Une publication partagée par Traveler 👸 (@ceygo6) le 16 Août 2017 à 7 :03 PDT

4. ÎLE DE VANCOUVER, Colombie-Britannique

Dans les eaux froides de l’île de Vancouver, on peut observer des baleines grises, des petits rorquals, des baleines à bosse, mais aussi des orques. Ces fascinants mammifères marins noirs et blancs (qui sont en fait les plus grands des dauphins) sont plus de 300 à vivre le long des côtes de l’île.

Une publication partagée par The Whale Centre (@tofinowhalecentre) le 31 Mars 2017 à 10 :10 PDT

5. TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Au total, 22 espèces de baleines et dauphins vont et viennent au large de Terre-Neuve-et-Labrador, incluant des baleines bleues et des cachalots. On peut les observer de plus près lors d’excursions, et une compagnie offre même des sorties de snorkeling où il n’est pas impossible d’en apercevoir une sous l’eau.

Une publication partagée par katie goldie (@goldiehawn_) le 26 Juil. 2017 à 8 :18 PDT

6. BASSE-CALIFORNIE, Mexique

Cette péninsule mexicaine bordée par l’océan Pacifique et la mer de Cortez (ou golfe de Californie) accueille de nombreuses espèces de cétacés, mais principalement une importante population de baleines grises réputées très amicales. Les incroyables baleines bleues, les plus gros animaux de la Terre, s’y trouvent aussi.

Une publication partagée par Thomas Peschak (@thomaspeschak) le 16 Août 2017 à 5 :41 PDT

7. NUNAVUT, Canada

Bélugas, orques... et narvals! L’Arctique canadien est le royaume des rares et fameuses «licornes des mers». Pour avoir une (petite) chance d’apercevoir ces étonnants cétacés, dont la corne peut atteindre 3 m de long, on doit se rendre près de Arctic Bay, Pond Inlet et Resolute.

Une publication partagée par Paul Nicklen (@paulnicklen) le 8 Août 2017 à 7 :17 PDT

8. CALIFORNIE, États-Unis

La côte californienne voit passer chaque hiver 20 000 baleines grises durant leur migration entre l’Alaska et la Basse-Californie, en plus de plusieurs autres cétacés. On peut parfois apercevoir leurs jets directement depuis la fameuse Highway 1, notamment à Big Sur.

Une publication partagée par Mike Kauffmann (@mike_kauffmann) le 29 Nov. 2017 à 6 :00 PST

9. QUEENSLAND, Australie

Dans ce magnifique État australien, on peut voir des petits rorquals à la Grande Barrière de corail, des baleines à bosse à Hervey Bay (la «capitale de l’observation de baleines de l’Australie») et des baleines à bosse sur la Sunshine Coast (paradis du surf). Entre autres.

Une publication partagée par #WhalesAustralia 💙🐋 (@whales_australia) le 20 Mai 2017 à 11 :48 PDT

10. AFRIQUE DU SUD

Dans les environs de la ville d'Hermanus, dans le sud du pays, ce sont les baleines franches australes qui volent la vedette. Elles viennent tout près de la côte, alors même pas besoin de partir en mer pour les admirer! L'endroit, d'ailleurs, est particulièrement connu pour l'observation depuis le rivage.

Une publication partagée par African Wings (@african_wings) le 7 Juin 2015 à 6 :22 PDT

11. ANTARCTIQUE

S’il y a un endroit magique où observer les cétacés, c’est bien au milieu des glaces et des icebergs de la péninsule antarctique, au bout du grand «continent blanc». Tout un éventail d’espèces s’y rend (orques, cachalots, baleines bleues, petits rorquals, etc.), aux côtés des phoques et des manchots.

Une publication partagée par PONANT (@ponantcruises) le 30 Nov. 2017 à 8 :50 PST

Pour en savoir plus sur les cétacés qui viennent chez nous et sur leur protection: gremm.org

Sources: consulter les liens cliquables dans le texte