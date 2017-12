Je sais bien que si on ne s’accroche pas à l’espoir de paix la veille de Noël, il n’y a pas vraiment d’autre moment dans l’année pour le faire. Malheureusement, 2017 se termine dans la tourmente et 2018 s’annonce pour ne pas être plus calme.

Comme si nos vieilles chicanes ne suffisaient pas, de nouvelles querelles risquent de dégénérer dans des coins du monde où les gens ont déjà pourtant amplement souffert. Ce qui ajoute à l’insécurité cette fois-ci, c’est qu’on ne sait plus trop qui jouera le rôle de gendarme quand les choses empireront.

Les États-Unis sous Donald Trump s’occuperont de leurs affaires, c’est clair. Et leurs affaires, elles se passent entre leurs frontières. Sauf quand la Corée du Nord les menace avec son programme nucléaire. Ou qu’au Moyen-Orient, les islamistes inspirent des terroristes qui frappent le homeland.

C’est aussi l’Iran, parce qu’elle conteste l’ordre qui avantage les États-Unis dans le golfe Persique depuis la Seconde Guerre mondiale et qu’elle menace Israël, un État devenu une sorte d’excroissance du territoire américain, tant l’engagement pris envers sa défense est aussi ferme qu’immuable. Tous les autres vont devoir se débrouiller.

Si pas eux, qui d’autres ?

L’aide de la Russie ? Je ne l’espérerais pas trop. D’abord, parce que malgré les gros bras qu’il a joués en Syrie, le Kremlin n’a ni le budget ni la puissance militaire pour s’imposer sérieusement où que ce soit. Et à voir le peu d’attention apportée à la population civile au cours de sa campagne de bombardements pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, ce n’est pas le genre de médiateur que je souhaiterais voir se mêler de mon conflit.

Les Chinois ? Ça viendra peut-être, mais pour l’instant, eux aussi n’ont que leurs intérêts à cœur et la compassion humaine n’en fait pas partie. Enfin, l’ultime sauveteur dans bien des affrontements au cours des dernières décennies, l’ONU et ses Casques bleus, en a déjà plein les bras et avec des moyens de plus en plus restreints. Ce n’est pas de ce côté non plus que la cavalerie viendra.

Entre-temps, on s’entre-tue

La Syrie reste un immense champ de ruines, arrosé de sang et de larmes. Et ce n’est pas fini. Le pays devrait connaître une autre année de violence entre le président Assad, vainqueur sans scrupules, les Kurdes qui voudront conserver leurs conquêtes sur le terrain, les derniers survivants de la rébellion et les dispersés de l’État islamique qui ont montré, on l’a vu tant de fois, si peu de respect pour la vie.

Ailleurs, ce n’est guère plus inspirant : il y a, bien sûr, Kim Jong-un en Corée du Nord, les sauvages cartels de la drogue au Mexique, les Palestiniens qui désespèrent d’avoir bientôt leurs chez-eux, les talibans en Afghanistan qui ne faiblissent pas et le Yémen, déchiré entre puissances voisines et ravagé par le choléra.

J’ai souvent été surpris, dans des situations apparemment sans issue, de voir apparaître l’« homme du moment » (ce pourrait tout aussi bien être la « femme du moment ») : Mikhaïl Gorbatchev en URSS, Nelson Mandela en Afrique du Sud, Vaclav Havel en Tchécoslovaquie.

Ce qui aurait pu dégénérer en guerre civile a été récupéré, au bord du gouf-fre, et ramené sur le chemin de la paix, du respect des droits de l’homme et de la liberté. On ne peut rien souhaiter de mieux à tous ceux qui, pour l’instant, ne voient que du noir autour d’eux.

Un monde à feu et à sang

Corée du Nord

Entre 15 et 60 bombes atomiques.

Le missile, le Hwasong-15, peut franchir 13 000 km et presque n’importe quelle cible en Amérique du Nord.

Alliés : Chine, Russie.

Ennemis : États-Unis, Japon, Corée du Sud.

L’énigme : Kim Jong-un, 35 ans.

Yémen

En guerre civile depuis mars 2014.

Le pays est divisé en trois : d’un côté, les alliés de l’Arabie saoudite, de l’autre, les alliés de l’Iran et, entre les deux, Al-Qaïda dans la Péninsule arabique.

Au moins 10 000 morts.

Plus de 2000 morts du choléra et possiblement 900 000 autres infectés.

Syrie

Déchirée par une guerre civile, puis un conflit régional depuis mars 2011.

Au moins 400 000 morts

5 millions de réfugiés à l’étranger ; 6 millions de déplacés à l’intérieur du pays.

Gagnants

Régime de Bachar al-Assad et ses alliés, la Russie, l’Iran et le Hezbollah.

Les Kurdes qui ont « libéré » une large portion du territoire au nord de la Syrie.

Perdants