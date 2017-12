Le Pignon Bleu remet ses paniers de Noël

Plus de 150 bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour l’Opération Paniers de Noël de l’organisme Le Pignon Bleu, dimanche matin, au cours de laquelle denrées et cadeaux ont été remis à quelque 125 familles de la Basse-Ville de Québec.

Le maire de Québec Régis Labaume, le conseiller municipal de Saint-Roch, Pierre-Luc Lachance, et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix ont notamment pris part à cet élan de générosité.

Dons, denrées alimentaires, livres et jouets ont été recueillis par plus d’une centaine d’entreprises, d’établissements scolaires et de différents milieux de travail.

À longueur d’année

Bien que la période des fêtes soit un moment propice à l’entraide et à la générosité, le directeur général du Pignon Bleu, Richard Foy, rappelle que l’aide alimentaire prodiguée par l’organisme a lieu à longueur d’année.

« Grâce à l’Opération Paniers de Noël, nous pouvons rejoindre quotidiennement plus de 4 600 enfants de Québec avec nos mesures d’aide alimentaire et soutenir l’Opération Été-Bouffe dans les terrains de jeux durant la période estivale », a-t-il dit.

« Nous souhaitons remercier sincèrement toutes les personnes s’étant impliquées de près ou de loin dans la préparation de ces paniers », a tenu à ajouter le directeur général de l’organisme qui conclut ainsi son 25e anniversaire d’existence.