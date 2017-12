L’incapacité des piliers offensifs du Canadien, dont principalement Max Pacioretty et Jonathan Drouin, à produire des buts en moments opportuns explique en grande partie cette défaite de 4 à 1 subie hier aux dépens des Oilers d’Edmonton.

« Il faut trouver le moyen de générer plus d’attaque, c’est aussi simple que ça. Et c’est d’autant plus important quand vous tirez de l’arrière par trois buts. Les occasions n’ont pas manqué mais nous devons maintenir la pression.» – Max Pacioretty

Cette attaque en manque d’opportunisme [ou de talent] va-t-elle finir par débloquer ? Le Canadien n’a pas de joueur d’impact comme Connor McDavid qui peut changer en une seule présence l’allure d’un match.

« Pacioretty et Drouin frappent à la porte constamment. Ils l’ont encore fait contre les Oilers. Oui, c’est beau de provoquer des choses, mais encore faut-il compléter les jeux. Quand la rondelle va entrer, ça va faire une grosse différence pour notre équipe.» – Claude Julien

Le match d’hier a été une comédie d’erreurs pour la plupart des membres de la brigade défensive du Canadien, surtout de la part de Joe Morrow et de Brett Lernout. Le brio d’Antti Niemi a limité les dégâts, surtout au premier engagement.

« Je vous dirai que ces deux-là ne sont pas seuls à avoir connu un match difficile. Il y en d’autres, et pas seulement en défense. On a commis des revirements et provoqué des échappées inexplicables.» – Claude Julien